Huawei : Des FreeBuds 4i à la clé d’un jeu concours !

Huawei Algérie lance un nouveau jeu concours qui permet à ses clients de gagner de beaux cadeaux.

Pour participer à ce jeu, rien n’est plus facile. Concevez votre propre boîtier et tentez de gagner des FreeBuds 4i ! Cela peut être un dessin sur une feuille, ou un croquis digital, vous pouvez vous servir des outils informatiques (Paint, Photoshop ou applications de dessin). Le boîtier doit impérativement être votre création, les images prises d’internet ne seront pas prises en compte.

Aussi, vous pouvez partager au maximum 10 conceptions (dessins, croquis…) par personne tout au long de la période du jeu concours. A vos claviers donc pour y participer, ce jeu concours est lancé du 05 au 18 juin courant. Les noms des gagnants seront annoncés le 22 juin sur le site web de Huawei Algérie.

« Nous cherchons à travers cette activité à découvrir les talents cachés et plus particulièrement les artistes de notre communauté, N’ayez pas peur vous pouvez participer à cette activité même avec un stylo et une feuille seulement, nous sommes ici pour le Fun et aussi pour les cadeaux », écrit Huawei sur sa publication.

A noter que les écouteurs True Wireless FreeBuds 4i vous offre une très bonne autonomie estimée à 7.5 heures en lecture musicale, 5.5 heures en appels avec réduction de bruits activée.