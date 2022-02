Matos Algérie annonce une remise sur son ordinateur All in One

Matos Algérie annonce l’arrivée d’une promotion alléchante sur son ordinateur All in One pour s’afficher désormais à 59 000 DA TTC. Ce dernier est en plus garantie 2 ans.

Alors que le prix des produits électroniques et informatiques sur le marché local connait des augmentations importantes, Matos Algérie va à contre courant et annonce une promotion sur son ordinateur All in One. Vendu 66 000 DA TTC, ce PC s’affiche désormais à 59 000 DA TTC.

Le All In One de Matos adopte pour ce prix un écran de 24 pouces Full HD de type Va Panel, un processeur Intel Core i3, 4 Go de Ram, 128 Go de stockage SSD, une webcam, une licence officielle Windows 10 Pro, un clavier et souris sans fil.

Matos annonce également la possibilité de configurer ce Pc selon son choix avec un prix variable :



* Un disque 500 Go HDD au même prix, un disque

* HDD 1TB à la place du ssd 128 : + 1800 da

* SSD 256 Go à la place du ssd 128 : + 1900 da

* Ram 8Go : + 2800 da