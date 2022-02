Ooredoo Algérie : tous les voyants sont au vert

Le groupe de télécommunications Ooredoo a rendu public, ce lundi 14 février 2022, ses résultats financiers de l’année 2021 avec des indicateurs positifs pour Ooredoo Algérie et ce, en dépit de la crise sanitaire de la COVID-19.

Ce succès a été notamment porté par la stratégie de l’entreprise, qui place les clients au cœur de ses préoccupations et qui s’investit dans l’innovation digitale.

En chiffres, les revenus de Ooredoo (Algérie) ont atteint 84,4 milliards de dinars algériens en 2021, contre 78,4milliards de dinars en 2020, soit une augmentation de 7,6%. Le nombre de clients a quant à lui atteint 12,8 millions d’abonnés à fin décembre 2021 contre 12,5 millions d’abonnés à fin décembre 2020, soit une augmentation de 2,5%.

Le résultat avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations (EBITDA) a été de 29,1 milliards de dinars algériens en 2021, soit une augmentation de 12,7%.

En termes d’investissements, Ooredoo Algérie a atteint 11,3 milliards de dinars algériens, consacré notamment au renforcement de son réseau sur tout le territoire national.

A l’annonce de ces résultats, le Directeur général de Ooredoo Algérie, M. Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : « En dépit de la crise sanitaire, Ooredoo Algérie clôture l’année 2021 avec des résultats financiers très positifs, grâce notamment à sa politique axée sur la digitalisation. Ooredoo a confirmé tout au long de l’année 2021 son statut d’entreprise citoyenne par excellence en lançant des initiatives et actions s’inscrivant dans la lutte contre la propagation de la COVID-19 ainsi que dans sa démarche liée à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. Nous remercions nos clients de leur confiance et leur promettons d’être à la hauteur de leurs attentes. Nous nous engageons à faire perdurer ces succès à travers nos investissements pour renforcer notre stratégie d’excellence commerciale et d’innovation à même de hisser notre compagnie à des niveaux supérieurs. Nous réaffirmons également notre volonté à soutenir la stratégie de la digitalisation en Algérie et de contribuer fortement dans le développement de l’économie numérique. »



En tant qu’opérateur de la téléphonie mobile, Ooredoo Algérie s’engage à renforcer ses investissements en Algérie en 2022 afin d’offrir une meilleure expérience client et de permettre à ses abonnés de profiter pleinement de l’expertise et du savoir-faire technologiques du Groupe Ooredoo.

Source : Communiqué