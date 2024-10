En tant que partenaire incontournable des grands événements sportifs algériens, Ooredoo est fière de soutenir, en qualité de sponsor, la troisième édition du marathon "Sahara Algeria Treg", organisée conjointement par Trail Africa Organization et la Fédération Algérienne du Sport et Travail (FAST). Cette année, la course se déroulera dans le cadre exceptionnel dans la wilaya de Djanet, du 28 octobre au 2 novembre 2024.

Devenu au fil des années l’un des événements de course à pied les plus exigeants et spectaculaires au monde : le Sahara Algeria Treg, la course ultra-marathon de 222 kilomètres qui attire l’attention des passionnés de marathon et d’aventure du monde entier réunira lors de cette édition plus de 150 participants venus de divers pays, et se déroulera sur cinq étapes dans un parcours immersif au cœur des paysages désertiques de Djanet.

Avec la participation de (02) deux de ses employés, Ooredoo marque sa présence lors de cette manifestation, démontrant ainsi son attachement à l’épanouissement personnel de ses employés.

Le « Sahara Algeria Treg » ne se limite pas au sport, il offre en plus l’opportunité de découvrir le patrimoine culturel et touristique de Djanet. Les visiteurs auront la chance de découvrir l’hospitalité saharienne, de goûter à la cuisine locale et de s’immerger dans les traditions de cette région authentique.

A travers son accompagnement à cette 3ème édition du ‘’Sahara Algeria Treg’’, Ooredoo réitère son engagement aux côtés des organismes encourageant les initiatives sportives et œuvrant pour la promotion du patrimoine touristique et historique du grand Sahara Algérien.