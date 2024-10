Téléphonie mobile en Algérie : l’Autorité de régulation impose des amendes record aux trois opérateurs

L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques a annoncé que, suite à une campagne de contrôle et d’évaluation de la couverture et de la qualité de service (QoS) des réseaux GSM, 3G et 4G des trois opérateurs mobiles — ATM (Mobilis), OTA (Djezzy) et WTA (Ooredoo) — menée sur tout le territoire national, plusieurs manquements aux exigences de couverture et de qualité de service, telles que définies dans leurs cahiers des charges, ont été relevés.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’Autorité a mis en demeure les trois opérateurs de se conformer aux standards de couverture et de qualité de leurs réseaux. Une nouvelle campagne de vérification a ensuite été réalisée pour évaluer la correction des manquements identifiés, au cours de laquelle il a été constaté que certaines exigences restaient insatisfaites.

En conséquence, l’Autorité de régulation a infligé des sanctions financières aux trois opérateurs, pour un montant global de 1 053 325 166,30 DA, détaillé comme suit :



* OTA (Djezzy) : 82 026 182,13 DA

* WTA (Ooredoo) : 249 496 481,75 DA

* ATM (Mobilis) : 721 802 502,42 DA