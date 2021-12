LG OLED EX : une nouvelle technologie d’affichage pour TV plus précise et plus lumineuse

En attendant l’ouverture du CES 2022 de LAS Vegas, LG vient de présenter une nouvelle technologie d’affichage à destination des TV OLED : l'OLED EX. Cette innovation permettra d’augmenter selon le fabricant coréen la précision de l’image et la luminosité jusqu’à 30 %.

LG s’est distinguée comme l’une des références absolues des télévisions et des technologies d’affichage. Pour cette année et à l’occasion du CES 2022 qui ouvrira ses portes ce début janvier, LG dévoilera parmi ses nouveautés, sa toute nouvelle technologie d’affichage pour OLED baptisée l’OLED EX.

D’après la marques, cette nouvelle technologie permettra d’augmenter jusqu’à 30 % la luminosité et d’améliorer la précision de l’image et réduire davantage les bords des produits finis. Pour réaliser cette prouesse, LG a utilisé du deutérium dans la composition chimique des panneaux OLED qui permet aux pixels de briller avec plus d’intensité. En plus de ce composant, LG a également amélioré l’aspect logiciel en y intégrant un traitement algorithmique de l’image. Selon LG, ce dernier permet de prédire l’utilisation de chaque diode électroluminescente du téléviseur en fonction des habitudes de visionnage de l’utilisateur, et ce grâce à l’apprentissage automatique. Affaire à suivre.