LG officialise le V60 ThinQ: un smartphone à double écran

Même si le Mobile World Congress a été annulé, LG a maintenu son rendez-vous annuel durant lequel il dévoile habituellement son Smartphone haut de gamme. En effet, le LG V60 ThinQ a été officialisé à Barcelone.

LG présente un nouveau smartphone, il s’agit d’un terminal à double écran amovible qui vous permet de transformer votre téléphone en tablette en un clic. Un mobile avec lequel le sud-coréen commence l’année 2020 et revient sur le marché de la téléphonie mobile.

Ainsi, les deux dalles disposent d’une dimension de 6,8 pouces et profitent d’une résolution de 2460 x 1080. En prime, elles sont en mesure de supporter l’HDR10+ et bénéficient d’une protection Gorilla Glass 5.

Pour l’heure, le prix du LG V60 ThinQ n’a pas été communiqué. Il sera, cependant disponible, à compter du mois de Mars aux Etats-Unis et en Corée du Sud.

Fiche technique du LG V60 ThinQ:



* Ecran : 6.8 pouces.

* Processeur : Snapdragon 865 avec une RAM de 8 Go et un stockage de 128 ou 256 Go

* Mémoire : port microSD extensible

* Appareil photo : trois capteurs photos/principal de 64 mégapixels, épaulé de 13 et 10 mégapixels

* Réseau : compatible 5G

* Connectivité : Bluetooth 5.1 et support Wi-Fi 6

* Batterie : 5000 mAh

* OS : Android 10