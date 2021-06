Le premier smartphone de Leica est né !

Fournisseur de capteurs photo, Leica devient par la force des choses, constructeur de téléphones mobiles. Il vient, d’ailleurs, de lancer son premier Smartphone.

Leica, la société d’optique allemande rejoint ainsi l’industrie de la téléphonie mobile avec le Leica Leitz Phone 1. Bien évidemment, le Smartphone se distingue pas un bon appareil photo. Mais pas seulement ! A l’intérieur, on retrouve les mêmes spécifications que le Sharp Aquos R6: le Qualcomm Snapdragon 888 5G, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible via microSD et une batterie de 5 000 mAh.

Les différences sont à l’extérieur, le design du Leica Leitz Phone 1 intègre le logo Leica comme confirmation de son identité et, en plus, il a un arrière dans lequel le module de caméra est l’élément différentiel. Alors que sur le Sharp Aquos R6 le module caméra est rectangulaire, sur le Leica Leitz Phone 1, le module est rond.

Le Leica Leitz Phone 1 est uniquement disponible sur le marché japonais. Il semble que Leica n’ait pas l’intention de lancer ce terminal sur d’autres marchés.