Registre de commerce électronique : Plus de 1.4 millions de commerçants l’ont obtenu

L’ère du numérique frappe à la porte des algériens. Les commerçants étant les premiers concernés adhérent à la numérisation de leurs registres de commerce.

En effet, ils sont plus de 1.4 millions de commerçants à obtenir leurs registres de commerce électroniques. Seulement 700 000 commerçants n’ont pas participé à cette opération lancée par le Centre national du registre de commerce (CNRC) qui compte à son actif plus de 2.1 millions de commerçants. C’est ce qui ressort du bilan des activités les plus importantes du ministère du Commerce durant le premier semestre de 2021.



Ainsi, il est indiqué que ‘’le nombre de commerçants ayant obtenu les registres de commerce électroniques avait atteint 1.462.488’’. Alors que le nombre total des commerçants inscrits au niveau du CNRC s’est élevé, selon la même source, à 2.164.037, dont 1.948.805 personnes physiques et 215.332 personnes morales.