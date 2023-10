Lancement du projet de la ville modèle de Sidi Abdellah pour le paiement électronique

Le projet de la ville modèle de Sidi Abdellah pour le paiement électronique a été lancé dimanche, dans le but de développer des systèmes de paiement modernes dans le cadre de la numérisation accélérée du secteur financier.

Cette initiative qui s’étend sur six mois et qui vise à sensibiliser les citoyens, les commerçants et les opérateurs économiques quant à l’importance d’adopter les méthodes de paiement alternatives et électroniques, a été lancée par les ministres des Finances, Laaziz Faid, du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, et des Postes et des Télécommunications, Karim Bibi Triki.

Conformément à ce projet, supervisé par le Groupement d’intérêt économique Monétique (GIE Monétique) et l’Association des banques et établissements financiers (ABEF), les commerçants de la nouvelle ville de Sidi Abdallah seront équipés des différents moyens et appareils de paiement électronique (TPE), et les citoyens seront dotés de cartes bancaires de paiement et de la carte Eddahabia d’Algérie poste.

Le ministre des Finances a affirmé, à cette occasion, que l’initiative « traduit la volonté des pouvoirs publics de généraliser le e-paiement selon une vision prospective, et consacre l’engagement des autorités à mener à bien le projet de la transition numérique en Algérie ».

Lors de la cérémonie de lancement de l’opération, il a été souligné que l’objectif était d’amener le citoyen à recourir automatiquement au e-paiement, de créer un environnement économique concurrentiel et d’instaurer la confiance entre le citoyen et le système de paiement en ligne.

Il a précisé que le choix de la nouvelle ville de Sidi Abdellah pour le lancement de l’opération s’explique par la diversité des services publics dans la ville, des structures universitaires et du nombre d’habitants. (APS)