X (Twitter) : Elon Musk annonce la mise en place de deux niveaux d’abonnement premium

Elon Musk patron de Twitter (devenu X depuis peu) vient d’annoncer sur la même plateforme l’arrivée prochaine de deux niveaux d’abonnement premium pour les utilisateurs de la plateforme.

Le réseau social Twitter devenu X, vient de faire un nouveau pas vers le tout payant. En effet, son patron Elon Musk vient d’annoncer sur la même plateforme le lancement prochain de de niveaux d’abonnement premium.

Sur son compte X (ex Twitter), Elon Musk explique sur les deux nouveaux niveaux d’abonnement premium : « L’un est moins cher, avec toutes les fonctionnalités, mais sans réduction des publicités, et l’autre est plus cher, mais sans publicités« ,

Cette annonce intervient après celle, mise en place aux Nouvelle Zélande et aux Philippines qui est d’obliger les utilisateurs à payer un abonnement à 1 $ pour pouvoir interagir avec la plateforme. Ceux qui ne payeraient pas ne pourront avoir accès qu’à la lecture des messages publiés sur le réseau social, sans aucune interaction possible.