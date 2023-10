Westcon-Comstor distributeur de Cisco en Algérie

Westcon-Comstor, spécialiste de la distribution informatique et fournisseur mondial de technologies, a élargi son partenariat avec Cisco afin d'étendre son réseau de distribution à l'Algérie.

Cet accord permettra à Comstor d’accélérer l’adoption des produits et services de Cisco en Algérie en travaillant avec un réseau de revendeurs et d’intégrateurs.

Depuis plus de vingt ans, Comstor est au cœur des sessions de formations techniques, des initiatives clients des revendeurs et des campagnes de marketing sur les marchés du monde entier. En étendant leur distribution à l’Algérie, les revendeurs de Comstor peuvent désormais profiter pleinement des avantages des solutions et services de Cisco intégrés dans les services de distribution et les offres de support de Comstor.

« Nous sommes ravis d’étendre notre relation de longue date avec Cisco à l’Algérie », a déclaré Russell Blackburn, vice-président de Comstor EMEA chez Westcon-Comstor. « Grâce à notre ligne d’activité Comstor, nous sommes fiers d’être une véritable extension de Cisco sur le marché, travaillant en étroite collaboration avec nos revendeurs pour développer continuellement l’activité de Cisco en fournissant des services à valeur ajoutée et des informations inégalées sur la technologie, les solutions et les programmes de Cisco. Cet accord souligne notre engagement à développer un écosystème de distribution Cisco solide et prêt pour l’avenir en Afrique du Nord.

« Nos distributeurs représentent pour nous une voie stratégique vers le marché », a déclaré Ayman Elgohary, directeur général pour l’Égypte, l’Afrique du Nord et le Levant chez Cisco. « Cette collaboration soutiendra nos revendeurs et nos clients dans la région pour les aider à accélérer la transformation numérique. »