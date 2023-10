Xiaomi dévoile le design du Xiaomi 14 classique

A seulement deux jours de la levée de voile officielle des Xiaomi 14, le géant fabricant chinois vient de dévoiler le design du Xiaomi 14 classique, via plusieurs photos postées sur la toile.

Xiaomi lancera en grandes pompes le 26 octobre prochain, la nouvelle série de smartphones haut de gamme Xiaomi 14. En attendant, le fabricant chinois vient de dévoiler les premières images du design du plus petit appareil de la gamme le Xiaomi 14 classique.

Sur les images, on découvre un smartphone adoptant un design proche de celui du Xiaomi 13, avec quelques différences. Il adopte un écran avec des bordures encore plus fines soit 1,61 mm sur les côtés et 1,71 mm pour la bordure inférieure, ce qui fait d’elles les bordures les plus fines au monde. L’écran quant à lui est de 6,36 pouces.

On découvre également au dos de l’appareil, un module photo carré abritant 3 capteurs photo plus grands que la génération précédente, avec désormais un capteur principal de 50 MP.