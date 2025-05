Lancement de la 6ᵉ édition du Salon national de l’e-commerce à Sétif

La sixième édition du Salon national de l’e-commerce et des services en ligne (ECSEL Expo) s’est ouverte ce jeudi 1er mai 2025 au Palais des expositions El Maabouda de Sétif. Organisé sous l’égide du ministère de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, ainsi que de la wilaya de Sétif, cet événement rassemble 60 exposants issus des secteurs public et privé, représentant plusieurs wilayas du pays.​

Après trois éditions à Alger et deux à Oran, le choix de Sétif pour cette édition vise à accompagner la dynamique commerciale croissante de la région. Le salon met en lumière des start-up, des entreprises spécialisées dans le commerce électronique, des institutions financières, des compagnies d’assurances, ainsi qu’Algérie Télécom.​

Durant trois jours, les visiteurs peuvent assister à des conférences-débats animées par des experts, participer à des ateliers spécialisés en e-commerce et explorer divers stands présentant les dernières innovations en matière de services en ligne. Ces activités visent à favoriser les échanges d’expériences et à conclure des partenariats dans un secteur en pleine expansion.​

Zoheir Boualit, représentant d’une entreprise privée de fabrication de motocycles basée à Béjaïa, a souligné l’intérêt marqué des jeunes pour son stand, estimant que ce type de manifestation offre de multiples opportunités aux entreprises, investisseurs et opérateurs économiques pour valoriser leurs produits, services et potentialités.​

ECSEL Expo s’affirme ainsi comme une plateforme incontournable pour les acteurs du numérique et du commerce électronique en Algérie, contribuant à la promotion de l’innovation et au développement de l’économie numérique dans le pays.