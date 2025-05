Algérie Télécom franchit le cap des 2 millions d’abonnés FTTH et inaugure le Wi-Fi 7, une première en Afrique

Algérie Télécom a récemment célébré une double avancée majeure : le dépassement des 2 millions d’abonnés à son réseau de fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) et le lancement du Wi-Fi 7, une première sur le continent africai

Lors d’une cérémonie marquant le 22e anniversaire de l’opérateur, en présence de plusieurs ministres, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a salué cette progression rapide, soulignant le passage de 53 000 abonnés en 2020 à plus de 2 millions aujourd’hui.​

Le Wi-Fi 7, nouvelle génération de connectivité sans fil, offre des débits pouvant atteindre jusqu’à 46 Gbit/s, soit près de cinq fois plus rapide que le Wi-Fi 6. Cette technologie assure une connexion plus rapide, stable et efficace, adaptée aux usages exigeants tels que le streaming 4K/8K, la réalité virtuelle et les jeux en ligne.​

Ces initiatives s’inscrivent dans la stratégie d’Algérie Télécom visant à moderniser l’infrastructure numérique nationale et à offrir des services de qualité répondant aux standards internationaux.