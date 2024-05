L’Algérie lauréate du prix SMSI 2024

L'Algérie s'est vu attribuer le prix du Sommet mondial de la société de l'information (SMSI) 2024 dont le forum se tient du 27 au 31 mai à Genève, en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki.

L’Algérie a été distinguée lors de la cérémonie de remise des prix SMSI qui s’est tenue mardi à l’occasion du forum.

Dans ce cadre, le Centre numérique de documentation du patrimoine et des arts de Sétif (Société numérique de technologie et de science de la wilaya de Sétif) a été primé en la personne du jeune Nassim Louchali, classé premier dans la catégorie « Diversité et identité culturelles, diversité linguistique et contenu local ». Il a été honoré par la secrétaire générale de l’Union internationale des télécommunications (UIT), Doreen Bogdan-Martin, en présence de M. Bibi Triki.

Trois autres projets algériens sont également arrivés en finale de ce concours. Il s’agit des projets de l’Agence nationale d’exploitation, de la Société nationale d’électricité et de gaz (Sonelgaz) et d’une équipe de recherche.



Les projets algériens retenus pour le concours du Sommet mondial de la société de l’information 2024, organisé chaque année par l’UIT, ont obtenu des résultats très satisfaisants à l’échelle mondiale.



Le concours des Prix du SMSI a été développé en réponse aux demandes des parties prenantes du SMSI visant à créer un mécanisme efficace pour évaluer les projets et les activités qui exploitent le pouvoir des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour faire progresser le développement durable.

Depuis sa création, le concours des Prix SMSI a attiré plus de 300.000 candidats.

Les Prix SMSI sont la plate-forme mondiale unique permettant d’identifier et de présenter des réussites dans la mise en œuvre des lignes d’action et des Objectifs de développement durable (ODD) du SMSI. (APS)