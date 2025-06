Journée mondiale du donneur de sang : Algérie Télécom se mobilise pour une grande campagne nationale de don de sang

À l’occasion de la Journée mondiale du donneur de sang, célébrée chaque 14 juin, Algérie Télécom organise une vaste campagne nationale de don de sang, prévue pour le jeudi 12 juin 2025. Placée sous le thème « Le don, espoir et vie », cette initiative se déroulera dans plusieurs sites de l’entreprise à travers différentes wilayas du pays.

Organisée en partenariat avec l’Agence Nationale du Sang, cette action citoyenne vise à renforcer les stocks des banques de sang dans les établissements hospitaliers et les structures de santé, tout en sensibilisant le grand public à l’importance vitale du don de sang pour les patients en attente de transfusions.

Partout en Algérie, les employés d’Algérie Télécom se sont fortement mobilisés dans un esprit d’entraide et de solidarité, contribuant ainsi activement à la réussite de cette noble opération.

À cette occasion, le Président-Directeur général d’Algérie Télécom, M. Adel Bentoumi, a déclaré :

« Une fois de plus, les collaborateurs d’Algérie Télécom répondent présents, en offrant bénévolement leur sang et en affirmant leur solidarité envers les personnes malades. Par cet engagement, ils répondent à l’appel de ceux dont la vie dépend d’un simple geste. Algérie Télécom, fidèle à ses valeurs d’entreprise citoyenne et responsable, est fière d’accompagner l’Agence Nationale du Sang, dont nous saluons le travail remarquable au service de la vie. »

À travers cette action de solidarité, renouvelée chaque année, Algérie Télécom réaffirme son rôle d’acteur engagé pour le bien commun, en contribuant à sauver des vies et en ancrant sa responsabilité sociale au cœur de sa mission.