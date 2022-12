Journée Internationale des personnes handicapées : Mobilis et ses ambassadeurs au rendez-vous

Deux ambassadeurs d’ATM Mobilis, les champions nationaux du 800m GOUANED Mohamed Ali et SEDJATI Djamel, ont répondu à l’appel du cœur en joignant leurs mains à celles des employés de l’entreprise lors de la visite d’un centre psychopédagogique ce dimanche 04 décembre à Alger. Cette visite s’est tenue dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale des Personnes Handicapées.

L’équipe Mobilis ainsi constituée a eu le plaisir d’apporter des sourires et de briser l’isolement chez les enfants pris en charge par le Centre Psycho-Pédagogique pour Enfants Handicapés Mentaux (CPPEHM). L’occasion aussi de leur offrir des présents et de saluer la bienveillance et le dévouement des familles et du personnel engagés dans l’accompagnement des citoyens en situation d’handicap.

Partageant le même esprit de citoyenneté qu’ATM Mobilis, Mohamed Ali GOUANED et Djamel SEDJATI ont fait part de leur fierté de vivre ces moments avec des enfants aussi déterminés.

Une action de bienfaisance qui s’inscrit dans le vaste programme caritatif d’ATM Mobilis, opérateur solidaire par excellence.