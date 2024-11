Jeux QUIZ 20 ANS : Ooredoo remet les premières voitures de type Fiat 500 aux gagnants

Fidèle à son engagement auprès de ses clients, Ooredoo a organisé, jeudi 28 novembre 2024 à AZ Hotel d’Oran, la première cérémonie de remise de prix aux gagnants de son jeu « QUIZ 20 ANS », lancé le 17 novembre et qui s’étalera jusqu’au 25 janvier 2025, permettant à ses clients de remporter de superbes cadeaux, dont des voitures.

Lors de cette cérémonie marquée par la présence du Top Mangement de l’entreprise, le Directeur général de Ooredoo M. Roni TOHME a remis les clés des deux premières voitures FIAT 500 aux deux chanceux clients de Ooredoo qui ont cumulé le plus grand nombre de points au jeu «QUIZ 20 ANS», lequel a suscité un vif intérêt et une forte participation.

Le jeu « QUIZ 20 ANS» se poursuit et continuera de faire gagner aux participants, deux (2) Fiat 500 chaque semaine, s’étalant sur dix (10) semaine, à savoir, jusqu’au 25 janvier 2025.

Pour participer à ce concours exclusif, rien de plus simple : il suffit de recharger son compte avec un minimum de 100 DA, que ce soit dans un Espace Ooredoo, Point de vente Ooredoo ou via l’application My Ooredoo. Une fois la recharge effectuée, les participants composent le *523#, sans aucune déduction de crédit, pour accéder au quiz et répondre aux questions.

Chaque bonne réponse permet d’accumuler des points, en plus de la question ordinaire, chaque mardi soir, de 19h à mercredi minuit, une question bonus sera disponible permettant aux participants de doubler leurs points.

Cette initiative confirme une fois de plus, le grand intérêt que Ooredoo accorde à ses clients toute en partageant un anniversaire qui marque un parcours exceptionnel en réalisations sur le marché algérien.