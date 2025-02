inDrive : 2ᵉ application VTC la plus téléchargée en Algérie en 2024

inDrive, plateforme mondiale de mobilité et de services urbains présente dans 48 pays, se classe une nouvelle fois comme la deuxième application de VTC la plus téléchargée au monde en 2024, selon Sensor Tower, une référence en intelligence numérique. Il s’agit de la troisième année consécutive où l’application maintient cette position, confirmant ainsi sa croissance impressionnante. inDrive figure également parmi les cinq applications les plus téléchargées au niveau mondial dans la catégorie Voyage et Navigation.

Avec plus de 6,1 millions de téléchargements en décembre 2024, inDrive se distingue par son modèle de tarification unique basé sur la négociation entre passagers et conducteurs. Présente dans 888 villes, la plateforme continue d’élargir son champ d’action en diversifiant ses services au-delà du transport urbain.

En 2023, inDrive a lancé inDrive.Money, une offre de services financiers testée au Mexique et en Colombie, facilitant l’accès aux prêts pour les conducteurs. Ce projet s’inscrit dans l’ambition plus large de l’entreprise d’améliorer la vie d’un milliard de personnes d’ici 2030 et devrait s’étendre à d’autres marchés dans le courant de l’année.

L’application s’est imposée comme la plus téléchargée dans 11 pays, dont l’Égypte, le Népal, le Panama et la Jamaïque, dans la catégorie Voyage. Outre le VTC, inDrive propose également des services de transport interurbain, de fret et de livraison de colis.

Arsen Tomsky, fondateur et PDG d’inDrive, a déclaré :

« Maintenir notre position de deuxième application VTC la plus téléchargée au monde est une réussite remarquable. C’est le fruit du travail acharné de notre équipe mondiale, qui œuvre chaque jour pour améliorer l’expérience de nos utilisateurs tout en restant fidèle à notre mission : proposer des services équitables et améliorer la vie des communautés sous-desservies. Nous continuerons à rendre les services de mobilité plus accessibles et à créer des opportunités de revenus significatives. »