La deuxième édition de la caravane "Idoom El Kheir" d'Algérie Télécom a été lancée mardi à Oran, marquant le début d’un périple à travers 12 wilayas pour distribuer des dons alimentaires aux restaurants de la Rahma durant le mois de Ramadhan.

Le départ s’est fait depuis la direction locale d’Algérie Télécom, en présence de plusieurs cadres de l’entreprise, en direction de l’association « Machail El Kheir », qui gère un restaurant de la Rahma offrant 500 repas par jour pendant le mois sacré.

La caravane traversera plusieurs régions du pays : Oran, Mascara et Tlemcen à l’Ouest, Alger et Bouira au Centre, Constantine, Khenchela et El-Taref à l’Est, ainsi que Biskra, El Oued, Bousaâda et Touggourt dans le Sud, a précisé Harig Azzedine, directeur du service marque et communication d’Algérie Télécom.

Les dons comprendront diverses denrées alimentaires essentielles telles que du lait, des raisins secs, de l’huile, du fromage et d’autres produits de première nécessité destinés aux restaurants solidaires.