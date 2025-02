Un fabricant chinois des objets connectés s’implante en Algérie

Le constructeur chinois Oraimo, filiale de Transsion Holdings, s’implante en Algérie, marquant son premier projet en Afrique.

Attiré par le climat favorable aux investissements et le potentiel économique du pays, Oraimo, fabricant chinois d’objets connectés ambitionne de répondre à la demande locale avec une gamme variée d’objets connectés (écouteurs, montres intelligentes, accessoires de charge…).



Présent dans plus de 60 pays, Oraimo voit en l’Algérie une opportunité stratégique.

Les produits de la marque seront distribués à travers des points de vente physiques et des plateformes en ligne afin d’assurer une large accessibilité aux consommateurs.



Le même jour, un autre géant chinois, Sinopec, a signé un contrat avec Sonatrach pour l’exploration des hydrocarbures, illustrant l’intérêt grandissant des entreprises chinoises pour le marché algérien.