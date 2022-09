IFA Berlin : LG lance son téléviseur pliable FLEX

A l’occasion du salon des technologies IFA de Berlin, le fabricant coréen LG présente au public son tout nouveau téléviseur pliable, et baptisé Flex.

A l’instar du CES de Las Vegas, l’IFA de Berlin est un salon ou on découvre les technologies demain. A cette occasion, le fabricant coréen a présenté son LG OLED Flex. Ce dernier est un téléviseur pliable.

Il ne s’agit pas du premier modèle en la matière, puisque la marque Corsair a déjà présenté le Xeneom Flex, un écran de jeu pliable de 45 pouces, fabriqué en collaboration avec LG. Justement cet écran de jeu a servi de base pour la construction de ce LG Flex.

L’écran LG OLED Flex, supporte une grande courbure (900R) et est totalement modelable. Les utilisateurs auront le choix entre 20 niveaux de courbure différents, comme l’explique LG ajoutant que le produit a une capacité de bascule avant/arrière de 10 et 5 degrés pour immerger toujours un peu plus le joueur ou le téléspectateur dans le contenu.