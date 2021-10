Huawei veut déposer un brevet pour combattre l’apnée du sommeil

Le fabricant chinois Huawei vient de déposer une demande de brevet concernant une nouvelle technologie sensée prévenir les maladies du sommeil notamment l’apnée.

Même face aux sanctions américaines et aux problèmes qu’il subis depuis plusieurs mois, le géant chinois multiplie les innovations technologiques pour ambitionner de devenir fabricant numéro un du smartphone.

La dernière en date concerne un nouveau brevet déposé par la marque chinoise, et décrit sur le site Huawei Central comme une technologie capable de prédire et prévenir les maladies du sommeil et baptisée “Méthode de prédiction du risque du sommeil, dispositif et équipement terminal”.

Huawei veut ainsi avec cette technologie évaluer les risques d’apnée du sommeil, en prenant en compte les risques de divers sous-type de syndrome de l’apnée du sommeil. Concrètement cette technologie recueillera les données physiologiques de l’utilisateur sous différents aspects, puis abriter les informations dans un classificateur.

Le classificateur se servira de l’apprentissage automatique effectué sur les données physiologiques d’une pluralité d’utilisateurs atteints de troubles du sommeil. Pour le moment, on ignore ou cette technologie sera intégrée mais il est fort probable que ça sera sur les futurs bracelets connectés du constructeur.