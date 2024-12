Huawei Télécommunication Algeria a organisé, ce dimanche à Alger, la première édition du "Huawei Cloud Day". Cet événement a mis en avant des solutions technologiques innovantes pour soutenir le développement des infrastructures numériques en Algérie, tout en honorant les lauréats du concours Huawei Cloud dédié aux développeurs de logiciels.

Lors de son intervention, Colin Hu, président régional de Huawei Cloud pour l’Afrique du Nord, a souligné que les technologies modernes, telles que l’intelligence artificielle (IA) et le Cloud Computing, sont essentielles à la transformation numérique et économique. Cette initiative vise à présenter les solutions développées par Huawei et à valoriser les créateurs qui participent activement à la construction d’un futur numérique pour l’Algérie.

Huawei s’engage également à soutenir les jeunes talents, étudiants et startups, en les aidant à utiliser ces technologies pour développer des solutions innovantes adaptées aux besoins de la société. Colin Hu a insisté sur l’objectif de renforcer l’écosystème numérique en Algérie en construisant un environnement solide pour les développeurs et en utilisant des technologies avancées comme l’IA et les bases de données.

L’événement a servi de plateforme pour échanger des connaissances et promouvoir l’innovation technologique. Des représentants de haut niveau, notamment du Haut Commissariat à la Numérisation et de plusieurs ministères, dont ceux de l’Enseignement supérieur, de l’Économie de la connaissance, des Startups et des Télécommunications, étaient présents. L’accent a été mis sur l’utilisation de l’IA dans des solutions Cloud destinées à accélérer les applications et à concevoir des systèmes intelligents pour divers secteurs tels que l’agriculture, la santé et l’urbanisme.

Par ailleurs, la première édition du concours Huawei « Spark Infinity » pour les développeurs de logiciels a mobilisé 98 équipes issues de tout le pays. Les finales nationales, organisées le 15 décembre, ont réuni six équipes qui ont proposé des projets innovants utilisant les nouvelles technologies pour répondre à des problématiques sociétales grâce à l’IA.

Ces finalistes représenteront l’Algérie lors de la compétition régionale Huawei Cloud pour l’Afrique du Nord, prévue au premier semestre de 2025. Cette initiative illustre l’engagement de Huawei dans la promotion de la numérisation et de l’innovation en Algérie.