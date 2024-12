BOMARE COMPANY et sa marque STREAM brillent à la FPA 2024

BOMARE COMPANY, à travers sa marque commerciale STREAM, s’impose une fois de plus comme un acteur incontournable du secteur de l’électronique en participant à la 32ᵉ édition de la Foire de la Production Algérienne (FPA) 2024.

STREAM dévoile à cette occasion ses dernières innovations technologiques, qui allient performance, qualité et design.

Des technologies de pointe en vedette

Au pavillon central, stand Annex C1, les visiteurs auront l’occasion de découvrir :

* La gamme WebOS : Un système d’exploitation intuitif qui offre une navigation fluide et un accès simplifié aux services de streaming et aux applications, promettant une expérience utilisateur optimisée.

* Les téléviseurs Google TV : Équipés d’Android 14,ces téléviseurs offrent une interface moderne et personnalisée, enrichissant l’expérience multimédia grâce à une compatibilité avec les applications les plus populaires.

* La technologie Mini LED : Des téléviseurs avec des noirs profonds, des couleurs vibrantes, et une qualité d’image exceptionnelle pour une immersion visuelle inégalée.

* Les nouveaux moniteurs et PC : STREAM présente une gamme de PC,y compris des All-in-One, conçus pour répondre aux attentes des professionnels et des amateurs de divertissement.



Une expérience unique pour les amateurs de jeux vidéo

Le stand STREAM propose également une Gaming Zone immersive, où les visiteurs peuvent tester les dernières innovations dans le domaine du jeu vidéo, participer à des tournois captivants, et tenter de remporter des récompenses exclusives.

Rencontre et échanges

L’équipe de STREAM est sur place pour présenter les produits, répondre aux questions et échanger avec les visiteurs. Cette participation à la FPA 2024 reflète l’engagement de BOMARE COMPANY à offrir des solutions électroniques innovantes et adaptées aux besoins du marché.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir les dernières tendances technologiques au stand STREAM, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de technologie et d’innovation.