Djezzy et l’ENSIA : Un partenariat stratégique pour l’intelligence artificielle

Djezzy, acteur majeur des télécommunications en Algérie, poursuit son engagement en faveur de l’innovation technologique en concluant un partenariat stratégique avec l’École Nationale Supérieure d’Intelligence Artificielle (ENSIA). La signature de cette convention a eu lieu le mercredi 18 décembre au siège de Djezzy à Dar El Beida, en présence des dirigeants des deux entités.

Ce partenariat symbolise une avancée significative dans l’intégration de l’Intelligence Artificielle (IA) au cœur des activités de Djezzy, qui vise à développer des projets innovants ayant un impact économique et social durable. En collaborant étroitement avec l’ENSIA, l’objectif est de concevoir des solutions technologiques inclusives répondant aux enjeux actuels et de soutenir activement les jeunes talents et entrepreneurs.

Plusieurs initiatives novatrices sont déjà en cours, mettant en avant la création de solutions IA accessibles et durables. Par cette démarche, Djezzy illustre son ambition de contribuer à la transformation numérique de l’Algérie tout en renforçant son rôle de catalyseur pour les jeunes générations.

Ce partenariat témoigne de la volonté de Djezzy d’être un acteur clé dans la construction d’une économie numérique dynamique, génératrice de croissance et d’opportunités pour tous les secteurs de la société.