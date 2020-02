Huawei / 5G: 600 000 stations de base expédiées à travers le monde

Huawei a obtenu 91 contrats commerciaux 5G et a expédié plus de 600 000 unités d'antenne active MIMO 5G (AAU) massives. Un véritable record atteint malgré le blocage américain.

Lors du lancement du produit et de la solution Huawei à Londres, Ryan Ding, Directeur exécutif du Conseil d’administration et Président du Carrier BG de Huawei, a estimé que de la station de base 5G de Huawei est ‘’la plus performante de l’industrie qui prend en charge tous les scénarios et de l’UQA de lame dont le niveau d’intégration est le plus élevé de l’industrie’’. « Grâce à la bande passante ultra-large offerte par la 5G, les gens pourront profiter d’expériences d’AR et de VR immersives. Avec l’arrivée à maturité de l’eMBB (Enhanced Mobile Broadband) 5G, les services vidéo haute définition entraîneront la croissance massive des services B2C 5G. Les services 5G B2B ont également montré un énorme potentiel », a-t-il dit.

Huawei et ses partenaires mondiaux ont travaillé ensemble sur de multiples projets 5G, couvrant de nombreux domaines, y compris les nouveaux médias, les campus, les soins de santé et l’éducation. Lors de l’événement, Ryan Ding a lancé le 5G Partner Innovation Program, en présence de nombreux partenaires industriels de Huawei, fait savoir un communiqué de Huawei Algérie. Grâce à ce programme, Huawei prévoit d’investir 20 millions de dollars dans des applications 5G innovantes au cours des 5 prochaines années, contribuant à un écosystème 5G prospère et accélérant le succès commercial de la 5G.