Honor : Les View 30 Pro et 9X Pro bientôt disponible en Europe

Annoncé il y a quelques jours sur notre site, les Honor 9X Pro et le Honor View 30 Pro ont été enfin dévoilé. Leur officialisation s’est faite en vidéo-Conférence à partir de la Chine.

En effet, la marque low-cost de Huawei, Honor n’a pas été affecté par l’annulation du Mobile World Congress et a maintenu le lancement de son nouveaux Smartphones destinés au marché Européen. Seul bémol est le fait que ces nouveaux terminaux ‘’sont privés des services de Google pour Android’’ en raison du conflit qui oppose la Chine aux Etats-Unis.

Lancé en juillet en Chine, le Honor 9X Pro débarque en Europe. Il s’agit d’un Smartphone doté d’un écran 6,59″ et d’un processeur Kirin 810 octo-core 2,27 Ghz accompagné de 8Go de RAM et 128 Go d’espace-disque. Il est également équipé d’un triple-capteur photo 48x8x2 megapixels avec Flash LED et HDR tandis que la caméra frontale rétractable utilise un capteur 16 Mpx. Ppour l’autonomie, Honor a doté son 9X Pro d’une batterie avec une capacité de 4000 mAh se rechargeant via à un port USB-C.

Enfin, le Smartphone utilise AOSP 9.0 avec l’interface EMUI 9.1. Privé des services Google, Huawei fournit à Honor son service de téléchargement Huawei AppGallery pour Android Open Source Project. Il sera disponible au printemps à 250 euros.

Quant au deuxième Smartphone, le Honor View 30 Pro est plutôt haut de gamme compatible au réseau 5G. il sera disponible avant la fin du mois de mars à un prix non communiqué.

Fiche technique du Honor View 30 Pro :

* Écran 6,57 pouces

* Processeur : Kirin 990 octo-core 2,86 GHz

* 8Go de RAM et 128Go d’espace-disque

* Triple capteur photo 40x8x12 megapixels avec autofocus laser et flash LED

* Caméra frontale à double-capteur 32×8 Mpx

* Connectivité : 2G/3G H+/4G 4G+/5G 2Gbps, connectivité WiFi 4/5, NFC, Bluetooth 5.1, géolocalisation A-GPS

* Batterie : 4100 mAh avec charge rapide par port USB-C et sans fil

* OS : il utilise AOSP 10 avec EMUI 10 et Huawei AppGallery