Samsung : des Galaxy Buds offerts pour toute précommande des S20+ S20 Ultra

Leur sortie officielle est prévue pour le 13 mars. Il s’agit des Samsung Galaxy S20+ et S20 Ultra qui sont disponibles en précommande sur de nombreux sites jusqu’au 08 mars.

La nouvelle génération du Galaxy S11 sera commercialisée dans près d’une semaine. Et pour booster les mobinautes à l’acquérir, le sud-coréen offre des avantages aux premiers acheteurs.

Pour les terminaux de la gamme Galaxy S20, cela se traduit par une livraison jusqu’à trois jours avant la date de sortie officielle, fixée au 13 mars, mais également à un cadeau offert aux acheteurs du Samsung Galaxy S20+ ou du Samsung Galaxy S20 Ultra.

En effet, les deux appareils les plus hauts de gamme de la marque seront livrés avec une paire d’écouteurs Samsung Galaxy Buds, d’une valeur de 169 euros durant la période de précommande.

Rappelons que le Samsung Galaxy S20+ est commercialisé en deux versions : 4G à 1009 euros, et une version compatible au réseau 5G à 1109 euros.

Caractéristiques techniques du Galaxy S20 Plus :



* Ecran AMOLED de 6.2 pouces

* Processeur : Samsung Exynos 990 avec 8 Go de RAM et 128 GO d’espace de stockage

* Trois capteurs photo à l’arrière 12+64+12 Mégapixels

* Capteur frontal de 10 MPx

* Connectivité : Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 6, USB Type-C

* Batterie avec une capacité de 4000 mAh

* OS : Android 10

* Etanchéité IP 68