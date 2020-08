Hayla Bezzef: Djezzy triple votre volume internet

Djezzy lance une nouvelle offre promotionnelle sur son offre Hayla Bezzef, en accordant à ses clients le triple du volume internet et cela pour une durée d'un mois.

Toujours plus proche de ses clients, Djezzy revient avec une nouvelle promotion Hayla Bezzef destinée pour les petits budgets. En effet et durant un mois, l’opérateur de téléphonie mobile triple le volume internet et permet aux utilisateurs de choisir entre les options suivantes :



* Pour l’option HAYLA BEZZEF 150, le client bénéficiera de 6 Go d’internet au lieu de 2 Go, et de 300 DA de crédit, en plus de l’illimité vers Djezzy.



* Pour l’option HAYLA BEZZEF 100 DA, le client recevra 1.5 Go au lieu de 500 Mo, en plus de 150 DA de crédit bonus et de l’illimité vers Djezzy.



Pour profiter de la promotion, il suffit de composer *720#, ou de se rendre sur la Djezzy APP ou le site djezzy.dz.