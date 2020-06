Google Photos : une nouvelle mise à jour lancée et un nouveau logo

Le géant américain lance une nouvelle mise à jour importante sur son logiciel de stockage et partage d’images Google photos. Ce dernier devient plus facile à l’utilisation et adopte un nouveau logo.

Google a lancé en 2015 son logiciel Google photos qui permet le partage et le stockage des photos des utilisateurs. Le géant de la Silicon Valley lance aujourd’hui une importante mise à jour à son logiciel.

D’abord le logo de Google photos a été changé avec toujours la présente d’un moulin à vent multicolore conserve ses couleurs et devient plus simplifiée dans la forme. Ensuite, pour simplifier également l’interface Google a mis en place trois onglets pour donner de l’importance aux photos et vidéos :

Un onglet Photos qui voit ses vignettes élargies et les vidéos se lancent automatiquement, un onglet avec la fonction recherche avec une vue interactive de la carte géographique et un onglet collections qui regroupe les albums, les favoris par exemple.