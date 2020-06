Le premier véhicule électrique de Cadillac sera dévoilé le 6 août prochain

La luxueuse marque du groupe américain General Motors, vient de donner une nouvelle date pour le lancement de sa première voiture 100% électrique. La Cadillac Lyriq sera ainsi dévoilée le 6 août prochain ce qui fait un retard de quatre mois causé par la pandémie de coronavirus.

Dans le but de rattraper son retard dans le segment de l’électrique, le géant groupe américain General Motors a indiqué en début d’année le lancement d’une vingtaine de véhicules zéro émissions d’ici 2023.

Et parmi ces futurs 20 lancements, figure la première voiture électrique de son constructeur premium Cadillac. Ce dernier va en effet, lancer le Lyriq, un luxueux SUV haut de gamme dont la date de lancement via d’être donnée via un teaser publié sur le site de la marque.

Initialement prévue pour le mois d’avril dernier, le lancement de la Cadillac Lyriq a dû être reporté à cause de la pandémie de coronavirus. La présentation officielle devrait finalement avoir lieu le 06 août prochain. On a également appris que ce SUV sera équipé en option d’une conduite autonome, d’une caméra nocturne et d’un écran tactile incurvé et intégré dans le tableau de bord.