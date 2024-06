Google : la future montre connectée Pixel Watch 3 XL en fuite

La future génération de la montre connectée de Google, la Pixel Watch 3, pourrait être dévoilée en version extra large cette année, avec notamment des images qui ont fuitées qui dévoilent modèle avec un écran plus grand.

Google lancera cette année sa nouvelle montre connectée, Pixel Watch 3 qui succèdera à la Watch 2. Selon les dernières rumeurs, cette nouvelle montre connectée embarquera une version plus grande baptisée Pixel Watch 3XL. Cette dernière devrait adopter un écran plus grand et une batterie plus volumineuse.

Les premières images fuitées de cette montre connectée qu’on retrouve sur OnLeaks, dévoilent le design de cette dernière qui conserve celui de la première Pixel Watch. En effet, la Pixel Watch 3XL adopte le verre bombé et la couronne numérique sur le côté droit avec un bouton unique au-dessus.

Malgré un même design, des modifications importantes seront à signaler sur les dimensions et fonctionnalités internes de la montre. Elle sera dotée d’un écran de 1,45 pouces, et sera plus épaisse avec une épaisseur de 13,89 mm. La batterie devrait également être plus importante.