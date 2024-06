Algérie Poste : La carte Edahabia victime de son succès

Algérie Poste informe ses clients, en particulier les utilisateurs de l'application BaridiMob, qu'il est désormais nécessaire de posséder la carte Edahabia pour tout transfert d'argent.

La carte Edahabia permet à ses utilisateurs d’effectuer des retraits et des paiements, de transférer des fonds d’un compte CCP à un autre via l’application BaridiMob, ainsi que de consulter le solde du compte et l’historique des transactions.

L’adoption généralisée de la carte Edahabia en Algérie connaît un véritable succès, en grande partie grâce à la popularité de l’application BaridiMob. Cependant, cette popularité a conduit à des retards dans la délivrance des cartes, entraînant des mécontentements exprimés notamment sur les réseaux sociaux. Les premiers éléments indiquent que ces retards sont dus à des problèmes logistiques affectant la production et la distribution, ainsi qu’à une demande accrue.

Algérie Poste assure que le problème d’approvisionnement devrait être résolu dans les semaines à venir.

Voici les étapes nécessaires pour commander une carte Edahabia :