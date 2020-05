Galaxy S20: voici les premiers clichés

Les premières photos du Galaxy S20 viennent d’être publiées sur Twitter par Ice Universe, laissant apparaitre le design du prochain smartphone haut de gamme de la marque sud coréenne. Selon le leaker qui a dévoilé les photos, il indique clairement que « c’est juste un aperçu du design, ne faites pas attention aux larges bordures ». Le fabricant apportera forcement quelques retouches à la version finale du smartphone.



En regardant de prés les photos, on desselle clairement la présence d’un écran troué identique à celui des Galaxy Note 10 et Galaxy 20. Sur la partie arrière, un bloc photo rectangulaire et proéminent est bien visible, un des signes distinctifs de la gamme des Galaxy S20. Il abrite un triple capteur photo disposé à la verticale et un flash LED.

Il est utile de rappeler que Samsung prévoit de lancer en août 2020 et en même temps les Galaxy Note 20 et le Glaxy Fold 2.