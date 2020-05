Djezzy lance un nouveau service pour vous faire livrer Flexy et SIM à domicile

A la faveur de ce partenariat, TidjaraMarket met à la disposition des clients de Djezzy plus de 100 personnes dédiées à la livraison à domicile pour toutes les commandes d’offres, de Flexy ou d’accessoires pour le téléphone mobile. Dans ce cadre, Djezzy et TidjaraMarket tiennent à assurer à leurs clients et utilisateurs un service rapide et sécurisé. A cette occasion, Matthieu Galvani, Directeur Général de Djezzy a déclaré : « ce service est un pas supplémentaire dans la création d’une expérience 100% digitale en Algérie” et d’ajouter : « L’innovation continue chez Djezzy en vue de faciliter le quotidien des clients et particulièrement en ces temps de confinement afin d’aider grâce au déploiement des moyens technologiques à la lutte contre la propagation du Covid-19 ». Une large gamme de produit est disponible sur www.tidjara.dz. Accessoires, puces, cartes de recharges, ou Flexy opéré par votre livreur. Le client a le choix : soit de payer par carte sur le site ou en espèces à la réception de la commande. Pour l’instant, le service est disponible dans la Wilaya d’Alger et son extension sur les autres Wilayas est prévue prochainement.

Djezzy vient de signer un partenariat avec TidjaraMarket, une plateforme de vente à distance, en vue de permettre à ses clients présents et futurs de profiter d’un nouveau service permettant de commander et de se faire livrer, le jour même, à domicile du Flexy et des cartes SIM.