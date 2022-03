Europe : les attaques de malwares sur smartphones en Hausse de 500 %

Les attaques de malwares visant les smartphones par les logiciels malveillants auraient augmenté de 500 % en Europe depuis le début du mois de février 2022, et qui viseraient dans la majorité des smartphones Android.

Des chercheurs spécialisés de Proofpoint ont mené une nouvelle étude et ont déclaré avoir observés des attaquent de logiciels malveillants visant des smartphones se multiplier avec une augmentation de 500 % depuis le début du mois de février 2022 en Europe.

Ces attaques viseraient dans la majorité des téléphones sous Android, avec six des malwares les plus dangereux visant le système d’exploitation d’Android contre un seul visant l’iOS d’Apple, selon la même étude.

D’après Proofpoint, les cyberattaques arrivent via SMS et applications malveillants aux utilisateurs et essayent de dérober les informations sensibles de l’utilisateur, comme le mot de passe et les coordonnées bancaires. Il est donc conseillé de ne pas cliquer sur les liens douteux reçus.