eSportDZ lance pour la 5ème année consécutive ses compétitions Dzair Battle dédiées aux sports électroniques

Organisées cet été entre août et octobre, sur une période de 8 semaines, ces compétitions en ligne verront la participation de nombreux compétiteurs de tous les coins du pays pour savoir qui sont les champions algériens de l’année 2021.



À cette occasion, M. Yacine TAHARI, General Manager de la structure eSportDZ à la tête du projet, assure que « Malgré les conditions complexes dues à la pandémie, nous avons pu continuer à développer le championnat et permettre à de jeunes talents algériens d’émerger. 2021 marques la 5ème année de notre création et nous continuons de remarquer une augmentation continue du nombre de participants. Nous espérons avec ces rencontres sportives développer la pratique des sports électroniques comme outils de construction personnelle et aider de sensibiliser le public aux vertus d’une activité sportive numérique encadrée ».

Les participants pourront s’affronter cette année sur différents sports électroniques de combat et sports traditionnels. Dans cette liste, on peut trouver Street Fighter V, Tekken 7, eFootball PES 2021, Guilty Gear Strive et Brawlhalla. Une sélection de titres à succès en Algérie, les athlètes algériens figurant parmi les meilleurs de la région comme sur Street Fighter V où l’Algérie est double championne d’Afrique en titre.

Les compétiteurs auront la chance à l’issue du championnat d’être sélectionnés pour la finale annuelle organisée en présentiel à Alger en novembre qui comptera les meilleurs athlètes algériens, à la manière de championnats tels que la Champions League ou le Super Bowl, pour décider des champions de cette saison. Un événement qui sera organisé selon des mesures sanitaires strictes afin d’éviter tous risques et retransmis sur internet via un stream live accessible à tous.

Ces compétitions régulières sont ouvertes à tous les publics, qui peuvent non seulement participer en tant que compétiteur, mais aussi en tant que membre actif de la communauté en participant à l’organisation ou en simples spectateurs.

Dzair Battle est un projet totalement social et indépendant. Dzair Battle n’est lié à aucunes entreprises ou marques, son organisation est en adéquation avec les valeurs de la communauté locale.