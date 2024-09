E-paiement: hause du montant des transactions de 57% durant le 1er semestre

Le montant des paiements électroniques en Algérie a augmenté de 57% durant le premier semestre 2024 pour atteindre près de 60 milliards de dinars, confirmant la tendance des consommateurs à réduire l'utilisation de l'argent cash.

Selon le dernier bilan du Groupement d’intérêt économique de la monétique (GIE monétique), le montant des paiements électroniques (par TPE, via internet ou par téléphone mobile) s’est élevé à 59,993 milliards de dinars entre janvier et juin 2024, contre 38,113 milliards de dinars durant la même période de l’année 2023, soit une croissance de 57,41%.

Dans le détail, le montant des paiements effectués via internet a augmenté de 63,82% sur un an pour atteindre 20,257 milliards de dinars.

Le secteur des télécommunications (paiement des factures et rechargements de crédits auprès des opérateurs de téléphonies et fournisseurs d’accès à internet) domine toujours le segment de l’e-paiement via internet, avec 4,71 millions de transactions parmi les 6,62 millions de transactions effectuées dans ce segment.

Toutefois, l’ensemble des autres secteurs ont réalisé des taux de croissance appréciables, notamment les services administratifs (+70%), le transport (+20%), tandis que la vente de biens a enregistré une croissance modeste de 9%.

Globalement, le nombre des transactions en ligne a dépassé, depuis le lancement de ce mode de paiement en 2016, les 43,9 millions, selon les données de GIE monétique.

L’autorité de régulation du secteur de la monétique compte quelque 510 web-marchands adhérents au système électronique interbancaire, soit 140 web-marchands de plus par rapport au premier semestre de 2023.

S’agissant du segment de l’e-paiement par TPE (Terminal de paiement électronique), la valeur totale des transactions a augmenté de 44% pour atteindre 20,129 milliards de dinars.

Quant au paiement par téléphone mobile (en utilisant le QR code), le nombre de transactions réalisées a crû de 60% sur un an à 26,7 millions d’opérations pour un montant de 19,6 milliards de dinars.

Le paiement mobile est officiellement opérationnel en Algérie depuis 2022. Dans une première phase, le service a été ouvert en intra-bancaire et ce, au niveau de la Banque nationale d’Algérie (BNA) et Al Salam Bank Algeria, ainsi qu’Algérie poste.

Ce nouveau mode de paiement sans carte, est basé sur la technologie de lecture du QR code (Quick Response Code), attribué au commerçant. Il permet au client de payer ses achats, factures et autres en instantané.Par ailleurs, le bilan de GIE Monétique fait état d’une hausse du nombre total d’opérations de retrait sur les distributeurs automatique de billets (ATM) passant de 85,7 millions de transactions, au cours du premier semestre 2023, à 96,5 millions d’opérations durant la même période de l’année 2024, pour une valeur de plus de 1.804 milliards de dinars.