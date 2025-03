Djezzy organise un Hackathon dédié à l’Innovation et à la Solidarité à l’USTHB

Djezzy, en collaboration avec l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB) et le club scientifique Micro-Club, a organisé ce dimanche le Djezzy Code Fest, un hackathon réunissant 68 étudiants répartis en 17 équipes.

L’événement Le Djezzy Code Fest a été l’occasion pour ces jeunes talents de concevoir des solutions technologiques innovantes à fort impact social.

Les participants ont planché sur trois grandes thématiques :



* Smart & Transparent Donation (donations intelligentes et transparentes)

* Empowering Community,Solidarity & Volunteerism (renforcement de l’engagement communautaire, de la solidarité et du bénévolat)

* Food Waste Reduction & Redistribution (réduction et redistribution du gaspillage alimentaire)

Encadrés par des experts de Djezzy, les étudiants ont développé 17 projets novateurs, témoignant de leur créativité et de leurs compétences techniques. Cette initiative s’inscrit dans l’engagement de Djezzy à promouvoir l’innovation, l’entrepreneuriat et les actions à impact positif pour la société.

L’événement s’est clôturé dans une ambiance conviviale avec un iftar offert aux participants, marquant un moment de partage et de célébration après une journée de travail intense.