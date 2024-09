Djezzy et les Scouts Musulmans Algériens unis pour une rentrée scolaire solidaire

Le Centre international des Scouts Musulmans Algériens à Sidi Fredj a accueilli ce jeudi la cérémonie de lancement de la troisième édition de l'opération "Walk for School".

Cet événement a été rehaussé par la présence du commandant général des Scouts Musulmans Algériens, M. Abderrahmane Hamzaoui, de représentants de la Direction générale de Djezzy et du représentant du Fonds National d’Investissement ainsi que de stars du football en l’occurrence Madjid Bougherra et Abdelkader Ghezzal.

La cérémonie a marqué le point culminant de la campagne de solidarité initiée par Djezzy en partenariat avec les Scouts Musulmans Algériens et dont l’objectif est de distribuer des packs scolaires aux écoliers issus de familles défavorisées à travers tout le pays.



La présence de Madjid Bougherra et de Abdelkader Ghezzal a été particulièrement remarquée, devenant une véritable attraction pour les enfants et autres invités, qui n’ont cessé de les solliciter pour des selfies en souvenir de cet événement mémorable.



La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance festive rythmée par des chants traditionnels des scouts, symbolisant l’esprit d’entraide et de fraternité. Cet élan de solidarité a pour objectif non seulement d’alléger le fardeau des familles en cette période de rentrée scolaire, mais également de sensibiliser les citoyens aux valeurs de partage et de soutien mutuel.



L’opération « Walk for School » incarne la volonté de Djezzy et des Scouts Musulmans Algériens de faire de la rentrée scolaire un moment de gaieté et de réussite pour tous les enfants, sans exception.

À travers cette initiative, Djezzy réaffirme son engagement en faveur des actions de solidarité et de soutien aux jeunes générations, en mettant l’accent sur l’importance de l’éducation pour le développement de la société.