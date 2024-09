Ooredoo et la FOREM unissent leurs efforts pour soutenir les enfants nécessiteux à Timimoun

Dans un élan de solidarité en faveur de la promotion de l’éducation et à la veille de la rentrée scolaire 2024/2025, Ooredoo et la Fondation Nationale pour la Promotion de la Santé et de la Recherche (FOREM) ont organisé, ce mercredi 18 septembre 2024, une opération de don de trousseaux scolaires destinés aux enfants issus de familles démunies, y compris ceux souffrant de mobilité réduite, dans la Wilaya de Timimoun.

En effet, grâce à une donation financière de Ooredoo soutenant cette opération citoyenne, la FOREM a procédé à l’acquisition de trousseaux scolaires qui ont été distribués aux enfants en situation de précarité dans cette Wilaya, contribuant ainsi à offrir à ces jeunes écoliers une rentrée scolaire dans la dignité et la sérénité, où les sourires et la gratitude des enfants et de leurs familles ont témoigné de l’impact concret et immédiat de cette initiative.

La cérémonie de remise des trousseaux scolaires a été marquée par la présence des autorités locales de la wilaya de Timimoun, en tête desquelles le Wali de Timimoun, M. Souna Benamar, du Président de la FOREM Pr. Mostefa Khiati, du Directeur des Affaires Corporatives de Ooredoo M. Ramdane Djezairi.

Cette action s’inscrit dans la continuité des engagements sociaux de Ooredoo et vise à faciliter le retour à l’école des enfants nécessiteux et à alléger le fardeau des familles vulnérables en cette période cruciale de l’année. En facilitant l’accès à des outils scolaires essentiels, Ooredoo et la FOREM souhaitent encourager la réussite éducative des enfants et renforcer leur volonté de surpasser les obstacles et se concentrer sur les études.

A cette occasion, M. Roni TOHME, Directeur Général de Ooredoo Algérie, a déclaré :

« En harmonie avec les fondements de la politique éducative algérienne, nous croyons fermement que l’éducation est un droit fondamental garanti pour tous les enfants, sans distinction. C’est un honneur pour nous de soutenir les jeunes élèves de Timimoun en leur fournissant le nécessaire pour débuter leur année scolaire dans des conditions décentes. L’adhésion de Ooredoo à cette noble initiative s’inscrit dans une démarche proactive en faveur de la responsabilité sociétale des entreprises, témoignant ainsi de sa volonté constante de participer activement au développement durable sociale et éducatif. »

De son côté, Professeur Mostefa KHIATI Président de la FOREM, a souligné l’importance de cette initiative:

« La rentrée scolaire est une période délicate pour de nombreuses familles en difficulté. Avec l’engagement solidaire sans faille de la FOREM et le don de trousseaux scolaires en faveur des enfants nécessiteux et ceux souffrant de mobilité réduite dans la Wilaya de Timimoun, fourni par Ooredoo, notre collaboration confirme sa dimension nationale. Nous sommes en mesure de faire la différence dans la vie des enfants qui ont besoin de nous en leur permettant de suivre leur scolarité avec plus d’aisance et de confiance. Cette action témoigne de notre responsabilité envers la société et de notre volonté de contribuer positivement à l’éducation des générations futures. »

Cette donation s’inscrit dans la continuité des actions dédiées en faveur des enfants orphelins, souffrant de handicap, et issus de familles nécessiteuses partout en Algérie, et dans le sud du pays particulièrement.

Par ailleurs et dans ce même élan, Ooredoo a accompagné le Croissant Rouge Algérien (CRA) en prévision de la rentrée scolaire 2024-2025, et ce, en apportant une contribution financière dédiée à l’acquisition de tabliers et de tenues vestimentaires pour les écoliers issus de familles défavorisées dans différentes wilayas du pays.

Il est important de noter aussi qu’à l’occasion de la célébration d’El Mawlid Ennabaoui Echarif, Ooredoo et la FOREM ont procédé à la réouverture du centre de prise en charge psychologique à Bentalha. Cette réhabilitation a été rendue possible grâce à un généreux don financier de Ooredoo, qui a permis d’effectuer des travaux de rénovation importants. En parallèle, un déjeuner, suivi d’une cérémonie conviviale, a été offert aux enfants orphelins et nécessiteux, soulignant ainsi l’engagement de Ooredoo envers le bien-être des plus défavorisés.

Le partenariat durable entre la Fondation Nationale pour la Promotion de la Santé et le Développement de la Recherche FOREM et Ooredoo est renforcé par cette initiative conjointe, qui témoigne de leur engagement commun envers la communauté et de leur désir de soutenir les enfants défavorisés.