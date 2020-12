Djezzy encourage le e-commerce !

A l’air numérique et en cette période d’épidémie, Djezzy soutient le commerce électronique pour protéger la santé des algériens. Et pour inciter les citoyens à utiliser Tidjara market, une plateforme de vente à distance, Djezzy et Tidjara Dz offrent quelques cadeaux aux utilisateurs de ce moyens ‘’moderne’’ de commerce.

En effet, toute personne passant commande sur www.tidjara.dz recevra un des trois cadeaux : une SIM Hayla Bezzaf, ou 100 Da de crédit, ou encore 2 Go d’internet valable pendant 24heures. Le but est de faciliter le quotidien des clients et particulièrement afin d’aider grâce au déploiement des moyens technologiques à la lutte contre la propagation de la COVID-19.

Rappelons que Djezzy a signé, en mai dernier, un partenariat avec Tidjara market, en vue de permettre à ses clients présents et futurs de profiter d’un nouveau service permettant de commander et de se faire livrer, le jour même, des cartes SIM ou d’accessoires pour le téléphone mobile. A noter que le client a le choix : soit de payer par carte sur le site ou en espèces à la réception de la commande.