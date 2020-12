Samsung : Le Galaxy S21 attendu la mi-janvier !

Plus que quelques semaines pour le grand lancement chez Samsung. Le fabricant sud-coréen devrait dévoiler son Galaxy S21 le 14 janvier 2021. Une manière de démarrer la nouvelle année en force.

Le début d’année est toujours une période riche en annonces du côté des fabricants de Smartphones. Les marques profitent souvent de ce créneau pour dévoiler de nouveaux modèles. C’est le cas notamment de Samsung qui dévoile souvent en grande pompe son nouveau Galaxy S. En effet, Samsung vient de confirmer la date de présentation officielle de son Galaxy S21. Le choix de la date n’est pas fortuit. Il coïncide avec la clôture du CES 2021. Le géant coréen choisit donc d’attendre que l’effervescence autour du CES retombe avant de lancer son prochain flagship.

Samsung ne dévoilera pas un mais trois modèles : Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra. Le premier de la bande est le Galaxy S21 qui sera proposer avec 128Go et 256Go de stockage et commercialisé en quatre couleurs : gris, blanc, rose et violet. Le Galaxy S21+ conserve la même capacité de stockage et sera proposer en trois versions seulement : argent, noir et violet.

Quant au Galaxy S21 Ultra c’est la star de la gamme. Il sera vendu avec une configuration supplémentaire de 512Go. Pour les couleurs, Samsung réduit les options avec uniquement du noir et de l’argent…. Des couleurs qui donnent de l’élégance au Smartphone !

Côté tarifs, selon certaines indiscrétions les nouveaux smartphones Samsung seront proposés au prix de 900 euros pour le Galaxy S21, 1000 euros pour le Galaxy S21+ et environ 1400 euros pour le Galaxy 21 Ultra.