Djezzy 3Ayla 105 Go: Un Max d’internet pour toute la famille

Depuis le lancement de l’internet mobile en Algérie, Djezzy travaille pour offrir les meilleurs services à ses clients. L’opérateur de téléphonie mobile a ainsi il y a plus d’une année, lancé une offre plutôt séduisante appelé : « Djezzy internet 105 Go ».

Cette offre inédite propose quatre forfaits différents permettant une connexion à partir d’un smartphone, Tablette, Modem ou Routeur au libre choix de chacun à des prix attractifs pour un usage foyer, commun ou individuel. Cette offre à travers une SIM dédiée à un usage internet vise à répondre aux attentes multiples des clients présents et futurs permettant ainsi plus de connexion et plus de partage en famille.

Le premier forfait, accessible et généreux, offre 15 Go d’internet valable durant 1 mois pour seulement 1000 DA. Le second forfait, ciblant les grands consommateurs, permet de bénéficier de 35 Go valable un mois pour la somme de 2 000 DA. Quant au troisième forfait encore plus avantageux pour les connexions en famille offre 105 Go valide 3 mois pour uniquement 4000 DA. Pour le quatrième forfait qui est similaire au précèdent, il met à la disposition des clients une autre possibilité de consommation avec un quota de 35 Gb par mois pendant trois mois et ce pour plus de souplesse et d’économie.

A noter que cette offre est disponible sur l’ensemble du territoire national dans toutes les boutiques Djezzy et points de vente agréés. Ainsi, pour bénéficier de la Sim Djezzy internet, il vous suffit de vous présenter à la boutique Djezzy la plus proche ou bien du point de vente muni de votre pièce d’identité.