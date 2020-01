A peine le gouvernement quitté que la gendarmerie nationale est déjà à leurs trousses. Il s’agit de Houda Imane Feraoun ex-ministre de la poste et des télécommunications et Djamila Tamazirt ex-ministre de l’industrie et des mines qui ont répondues à la convocation de la gendarmerie nationale.

Si pour le moment aucune information n’a filtré sur les motifs exacts de cette convocation, il est tout de même certain que leurs passeports ont été confisqués et qu’une interdiction de quitter le territoire nationale leur a été signifié par la brigade de recherche et d’investigation de la gendarmerie de Bab Jdid.