Coronavirus : Des usines de Samsung et LG fermées en Corée du Sud

Le Coronavirus prend de l’ampleur dans le monde, mais c’est quoi sa relation avec l’industrie de la téléphonie mobile me diriez-vous ? Eh ben, la Chine est l’usine du monde. Depuis quelques années, les fabricants de la téléphonie mobile ont délocalisé leurs usines en Asie, principalement en Chine. Sauf que la Chine est aujourd’hui le foyer du Coronavirus.

Et la Chine n’est pas le seul pays touché par ce virus. En effet, la Corée du sud est le second pays au monde le plus touché par ‘’Covid-19’’. Par conséquent, deux usines opérées par Samsung et LG ont dû arrêter leurs activités après que deux employés ont été infectés par le coronavirus. Une décision dite ‘’temporaire’’ et les lignes de production devraient redémarrer après des opérations de désinfection. Séoul a été contraint de prendre des mesures assez ‘’radicales’’ pour freiner la diffusion du coronavirus.

D’autres firmes sont affectées par le coronavirus comme Apple. L’usine sud-coréenne d’Innotek qui fabrique notamment des composants pour l’appareil photo de l’iPhone a été fermée par mesure de précaution, ce qui a chamboulé tout le programme de lancement des nouveautés.