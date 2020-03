LG : Une nouvelle gamme d’ordinateurs GRAM présentée

Les annonces se multiplient. Cette fois c’est du côté de LG que les regards se sont tournés. Le sud-coréen vient de dévoiler quatre nouveaux modèles pour sa gamme d'ordinateurs "poids plume". Des produits qui se distinguent par une bonne autonomie, mais aussi comme leur nom l’indique pour leur léger poids et des performances améliorées.

Quatre ans après le lancement de la première génération des Netbook Gram, LG décide d’étendre la gamme à quatre modèles, de 14 à 17 pouces, et un système 2 en 1. Tout en conservant la forme svelte qui a fait sa réputation, la gamme présente plusieurs améliorations, justifiant de fait son prix élevé, qui n’a pas non plus changé. Des modèles présentés comme les premiers ordinateurs portables à proposer la 10e génération de processeurs Intel Core.

Les 14 et 15 pouces intègrent un i5-1035G7, le 2-en-1 un i7-10510U, économe en énergie, et le 17 pouces un i7-1065G7, le plus puissant. Quant au 17 pouces et le 2-en-1, ils disposent également de 16 Gb de RAM et 1 To de stockage SSD, tandis que les autres modèles commencent avec 8 Gb de RAM et 256 Gb de SSD. Pour la résolution des écrans, LG propose 2560 x 1600 pour le 17 pouces, et 1920 x 1080 pour les autres modèles, le 2-en-1 incluant un écran tactile équipé de la technologie Gorilla Glass.

Pour cette gamme, LG a réussi à incorporer de plus grosses batteries sans accroître le poids, soit moins de 1,4 kg, y compris pour l’ordinateur de 17 pouces. Les modèles de 15 et 17 pouces ont tous deux une batterie de 80 W, pour une autonomie respectivement de 18,5 et 17 heures. La version 14 pouces, quant à elle, contient une batterie un peu plus petite de 72 W, mais l’écran étant plus petit, l’autonomie de la batterie n’est pas affectée ; le classique atteignant 18,5 heures et 20,5 heures pour le 2-en-1.

Pour les tarifs, LG propose un prix de départ de 1 200 dollars pour le 14 pouces et 1 300 dollars pour le 15 pouces. Le 2-en-1 est à partir de 1 600 dollars en 14 pouces, tandis que le 17 pouces de base atteint le prix record de 1 850 dollars.