SONY officialise le Xperia 1 II: un smartphone compatible au réseau 5G

Le bal des annonces prévues lors du Mobile World Congress continue. Comme tous les équipementiers mobiles, Sony lance un nouveau smartphone, le Xperia 1 II.

Il s’agit du successeur de Xperia 1 lancé il y a un an. Ce Smartphone se veut avant tout photographe. Il mise donc sur la photo raison pour laquelle SONY l’a équipé d’un Triple capteur photo à l’arrière. La firme nippone a également investit dans le multimédia. Il fait ainsi partie des rares modèles haut de gamme à conserver une prise jack 3,5 mm.

Sony fait en outre du smartphone le premier à offrir le hardware nécessaire à décoder le format 360 Reality qu’il met à l’honneur depuis l’année dernière. Xperia 1 II pourrait également faire le bonheur des gamers car il est doté de nombreuses fonctionnalités adéquates.

Sony annonce une disponibilité de son nouveau fleuron au printemps au prix de 1.199 euros. Il sera décliné en noir et en violet et tournera d’emblée sous Android 10.

Fiche technique du SONY Xperia 1 II :

* Écran 4K OLED de 6,5 pouces

* Processeur : Snapdragon 865 de Qualcomm optimisé pour le jeu

* Mémoire : 8 Go de RAM et complété par 256 Go de stockage

* Appareil photo : un bloc photo dorsal complet comprenant trois modulesOn retrouve trois capteurs, le principal de 12 Mpx

* Batterie : de 4000 mAh compatible avec la charge rapide sans fil

* Certification IP65/68 classique chez le Nippon et une protection (façade et dos) en Gorilla Glass 6

* Réseau : Une compatibilité avec la 5G (Sub-6)